¿Mal negocio? Lucas Assadi renueva contrato en Universidad de Chile con esta llamativa cláusula

Universidad de Chile oficializó la renovación de contrato de Lucas Assadi hasta fines de 2028 ¿Mal negocio para los azules?

Tras la dura derrota de Universidad de Chile ante Unión La Calera en la Copa de la Liga que dejó a los azules prácticamente fuera de competencia, este lunes en el Centro Deportivo Azul se concretó una de las noticas más esperadas por los hinchas de la U: la renovación de Lucas Assadi.

El talentoso futbolista de 22 años, y que fue un pilar clave durante el segundo semestre del año pasado en los laicos, tenía contrato hasta diciembre de 2026, por lo que el club corría el serio riesgo de quedarse con cero pesos ante una posible venta.

Lucas Assadi renovó contrato este lunes en Universidad de Chile.

Assadi firmó una renovación por las próximas dos temporadas por lo que su nuevo vínculo expirará a fines de 2028. Eso sí, las condiciones económicas en caso que un club oferte por el jugador cambiaron para Azul Azul.

Según información que pudo conocer Radio ADN, la concesionaria presidida por Cecilia Pérez terminó rebajando la cláusula de salida de Lucas Assadi. En un principio, el club buscaba fijarla en 5 millones de dólares, pero finalmente quedó establecida en 3,5 millones.

De esta manera, si algún club pretende adquirir el 80% del pase del volante de Universidad de Chile, deberá desembolsar cerca de 2,8 millones de dólares para concretar la operación.

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En síntesis…