Este es el jugador de la Univerisdad de Chile más criticado en el primer tiempo ante Cobresal.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un trascendental compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ enfrentan a Cobresal en el duelo válido por la 12° fecha del torneo.

El elenco de Fernando Gago ha tenido un apretado encuentro ante los ‘Mineros’, el que se mantiene sin goles, a pesar de que el conjunto azul ha tenido opciones para abrir el marcador.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no solo siguen de cerca este duelo, sino que también en las diferentes redes sociales, han ido opinando sobre el desempeño del club de su amores.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira de los forofos azules por lo que ha sido su rendimiento, el que está en el ojo de huracán.

Poblete recibe la crítica de los hinchas

Poblete es apuntado por el hincha | Foto: Photosport

El jugador en cuestión es Israel Poblete, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Universidad de Chile por lo que ha sido su bajo desempeño en la primera mitad.

Publicidad

“Jamás entenderé la tendencia de los últimos cinco DTS de la U y su manía con que Poblete sea titular”, indicó uno de los hinchas.

“Poblete es un caballo loco, decide todo mal”, declaró otro de los fanáticos de la Universidad de Chile.

Para la segunda mitad, Israel Poblete y la Universidad de Chile buscarán mejorar su imagen por lo que ha sido su rendmiento, en la que desean ir a por los tres puntos.

Publicidad

REVISA LA CRÍTICA DEL HINCHA AZUL A POBLETE