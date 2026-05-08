Fernando Gago rompe el silencio sobre el posible retiro de Marcelo Díaz: esta fue la respuesta del DT de la U

El futuro del experimentado mediocampista sigue siendo tema de debate en medio de su compleja temporada en Universidad de Chile.

El mediocampista Marcelo Díaz, referente del plantel de Universidad de Chile, ha estado bajo la lupa durante los últimos días. ¿La razón? Su temporada no ha logrado alcanzar las expectativas en cuanto a continuidad y protagonismo.

El volante de 39 años ha debido lidiar con problemas físicos que arrastra desde fines de 2025, tras pasar por el quirófano para corregir una prominencia ósea en el talón izquierdo, lo que ha abierto el debate sobre su verdadero impacto en el funcionamiento del equipo que dirige Fernando Gago.

Sumado a esto, el oriundo de Padre Hurtado termina contrato al finalizar la temporada 2026, lo que según algunos escenarios podría incluso anticipar una eventual decisión respecto a su futuro en el fútbol profesional.

Marcelo Díaz ha jugado 76 minutos con la camiseta de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿Qué piensa Fernando Gago de un posible retiro de Marcelo Díaz?

En el Centro Deportivo Azul, el entrenador del Romántico Viajero fue consultado sobre la posibilidad de un eventual cierre de carrera del bicampeón de América con La Roja, tomando como referencia su propia experiencia como jugador.

“En mi experiencia, yo me retiré a los 34 años, Marcelo tiene más recorrido que yo. Son cosas muy personales”, expresó Gago.

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Gago además remarcó que “son cosas muy personales. Pero sí buscamos la mejor versión del futbolista, independiente de la edad. Hay entrenamientos que jugadores de 18 años no los pueden hacer y jugadores de 35 o 40 años sí pueden. Buscamos sacar lo mejor de cada jugador”.

De esta manera, el futuro de Díaz en la U sigue abierto, en medio de una temporada marcada por las dudas físicas y la menor continuidad del campeón de la Copa Sudamericana 2011.

En resumen…

Fernando Gago fue consultado por el posible retiro de Marcelo Díaz en Universidad de Chile y evitó profundizar, asegurando que se trata de una decisión personal del jugador.