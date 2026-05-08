Universidad de Chile suma una sensible baja ante Unión La Calera: “No tiene ninguna lesión, pero…”

El entrenador Fernando Gago opta por no arriesgar a los jugadores de la U y lo preparan para su retorno progresivo a la competencia.

Universidad de Chile continúa su preparación de cara al partido ante Unión La Calera, en un duelo importantísimo para sus aspiraciones en el Grupo D de la Copa de la Liga 2026.

El director técnico Fernando Gago sigue afinando detalles en el Centro Deportivo Azul (CDA) en medio de la exigencia del calendario, por lo que “Pintita” ha debido tomar decisiones pensando en la condición física de algunos jugadores, priorizando su puesta a punto.

Tal es el caso de Marcelo Díaz, quien a fines de 2025 pasó por el quirófano para corregir una prominencia ósea en el talón izquierdo y aún trabaja para estar al cien por ciento desde lo físico.

¿Se acerca el retiro de Marcelo Díaz? | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Gago y la situación de Marcelo Díaz

En conferencia de prensa realizada en Avenida El Parrón 0939, el entrenador azul explicó la situación del campeón de la Copa Sudamericana 2011.

“Marcelo Díaz aun no, porque preferimos, aunque no tiene ninguna lesión, pero lo trabajamos de buena forma para que se ponga bien en lo físico”, remarcó Gago.

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De esta manera, “Carepato” queda al margen del encuentro ante los Cementeros por una decisión netamente preventiva del cuerpo técnico.

En resumen…