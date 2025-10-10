Universidad de Chile infla el pecho de alegría: una joya de la institución fue convocada a la categoría adulta de La Roja. ¿La razón? Afrontará el amistoso del combinado nacional ante Perú.

A pesar de que no ha debutado profesionalmente, un viejo conocido lo integró a la citación a último minuto. ¿Quién fue? Sebastián Miranda. Lo conoce de su paso por los azules.

Ese es el caso de John Cortés, promesa de la categoría sub-17 que aún no se estrena en el cuadro laico. Según reveló La Magia Azul, estará presente en el compromiso ante el vecino país.

“Su origen en nuestro país está en Antofagasta, desde donde llegó a Santiago para probar suerte en el cuadro mágico, donde vieron sus habilidades como extremo rápido y hábil, quedándose a vivir en la casa azul”, lanzó el medio.

En dicha línea, la información agregó: “Precisamente allí trabajó de cerca con Sebastián Miranda, quien formó parte de la jefatura técnica de las divisiones menores de la U“.

Cabe destacar que el nacido en Colombia ya ha formado parte de los entrenamientos del primer equipo de Universidad de Chile. Sin embargo, no ha sumado minutos.

John Cortés juega en Universidad de Chile y fue citado a La Roja.

Atención, Universidad de Chile: el amistoso de La Roja

Dicho compromiso amistoso entre Chile y Perú está pactado para este viernes 10 de octubre. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.