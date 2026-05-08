Sorpresa: Marcelo Díaz informa los 6 jugadores que terminan contrato con Universidad de Chile

El conjunto azul tiene que pensar en un mediano-largo plazo y hay varios jugadores que terminan contrato con la U.

Universidad de Chile vive un buen momento de la temporada 2026, en donde se afirmó en la parte alta de la Liga de Primera 2026 y tiene la primera opción para clasificar a las semifinales de la flamante nueva Copa de la Liga.

SI bien los azules solo tienen cabeza para lo que ocurra en el plano local, miran de reojo el Mercado de Fichajes y, en esa línea, el periodista y reportero Marcelo Díaz informó los jugadores que terminan contrato con el Romántico Viajero.

Varios jugadores terminan contrato en la U. | Foto: Photosport

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el profesional de las comunicaciones informó que “Terminan contrato Lucas Assadi, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Marcelo Díaz”.

De los mencionados jugadores, es casi un hecho que la dirigencia azul buscará extender la estadía de Lucas Assadi, Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero, mientras que Calderón, Ramírez y Díaz es toda una incógnita.

De igual manera, es un tema que Universidad de Chile deberá resolver en los próximos meses y, de momento, solo piensa en el duelo ante Unión La Calera que se llevará a cabo este 10 de mayo en la Región de Valparaíso.

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En síntesis

El periodista Marcelo Díaz informó que seis jugadores finalizan contrato con Universidad de Chile.

Assadi, Zaldivia y Guerrero son las prioridades del club para renovar sus vínculos contractuales.

Universidad de Chile enfrentará a Unión La Calera el próximo 10 de mayo en Valparaíso.