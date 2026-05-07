El debate sobre la renovación de Matías Zaldivia en Universidad de Chile sumó un apoyo de peso.

La agenda de noticias de Universidad de Chile estuvo marcada por la conferencia que dio Matías Zaldivia en el Centro Deportivo Azul donde reconoció que quiere renovar su vínculo con el cuadro universitario, contrato que termina en diciembre de 2026.

Para Manuel Ibarra, la figura del defensor se ha vuelto indispensable en el andamiaje del equipo azul desde que llegó hace tres temporadas.

“Para mí obviamente es el líder inconfundible del equipo, un líder dentro de la cancha innato”. Según el exjugador, el central ha aportado un “nivel altísimo” y un protagonismo que se ha mantenido constante durante mucho tiempo en la institución estudiantil.

Ante la posibilidad de que el defensor extienda su vínculo con el Romántico Viajero, Ibarra no mostró dudas. “Por todo lo que ha hecho, porque ya se ganó a toda la hinchada, a toda la prensa… yo creo que se merece 100% una renovación”. El campeón de 2004 enfatizó que el club no puede permitirse dejar partir a un jugador de su categoría, señalando que la decisión debe tomarse “sin discusión”.

Caté Ibarra llena de elogios a Matías Zaldivia.

Un hincha más del juego de Zaldivia

A pesar de mirar la actualidad del club desde afuera, Manuel Ibarra confesó su admiración por el trabajo del zaguero central.

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“Yo soy uno de los externos que le gusta, como hincha, mucho su juego”. El exlateral destacó que Zaldivia no solo aporta en la recuperación, sino que posee una técnica depurada que le permite salir con “pases certeros hacia los mediocampistas o delanteros”.

La conquista del corazón azul

Uno de los puntos que más resaltó Ibarra fue la capacidad del “Mati” para revertir los prejuicios iniciales y consolidarse como un referente. “Para mí tiene que estar, se ganó el corazón del hincha, se ganó a toda la hinchada”. Esta conexión con la fanaticada, sumada a su rendimiento deportivo, es para el “Caté” el argumento definitivo para que la dirigencia de Azul Azul asegure la permanencia del mariscal de la defensa universitaria.