Universidad de Chile desaprovechó una gran oportunidad para acercarse al líder Coquimbo Unido tras empatar 1-1 frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Para este partido ante los Papayeros, Gustavo Álvarez decidió enviar al terreno de juego un equipo alternativo, medida que generó sorpresa y polémica entre los hinchas del Romántico Viajero.

El argumento del DT argentino fue cuidar a los titulares o probar variantes; sin embargo, la decisión terminó siendo cuestionada debido al resultado y al rendimiento del equipo laico en la cancha.

A Marcelo Vega no le gustó que Gustavo Álvarez jugara con un equipo alternativo

En este contexto, exjugadores han dado su opinión sobre la gestión del entrenador. Entre los más críticos se encuentra Marcelo “Toby” Vega, quien en el programa de YouTube “A Veces Hablamos de Fútbol” de Picado TV se refirió de manera contundente a la decisión de Álvarez:

“Entregó el campeonato, debió haber puesto más mixtura”, manifestó de entrada el exjugador de La Roja.

Álvarez sigue recibiendo críticas por esta llamativa decisión | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Vega profundizó en su crítica: “En 25 días más va a jugar recién con Lanús y le llamaron tres jugadores a la Selección Chilena y van a jugar igual entonces los descansos no van a estar. Podría haber hecho una mixtura, no todo el equipo tiene una molestia”.

Universidad de Chile en la tabla de posiciones

La U marcha en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2025 con 39 puntos, muy lejos de los 56 que tiene el líder Coquimbo Unido.