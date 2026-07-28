Tirón de orejas a la U por el papelón de Valentín Gauthier: “Esto debió haberse sabido mucho antes”

La fallida incorporación de Valentín Gauthier sigue generando repercusiones en Universidad de Chile. El defensor uruguayo estaba listo para convertirse en refuerzo azul para el segundo semestre, pero los exámenes médicos detectaron secuelas óseas en su tobillo derecho producto de un esguince, por lo que Azul Azul decidió desistir de la operación.
La situación desató cuestionamientos hacia la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo, principalmente por el momento en que se detectó la lesión. Uno de los que se refirió a la situación fue el exdefensor de la U, Horacio Rivas, quien valoró la decisión del club aunque fue crítico con el proceso que llevó a la negociación.
‘Carepato’ Rivas cargó contra la gerencia técnica de la U (Photosport).
“Yo siento que un equipo grande tiene que asumir que tiene que buscar refuerzos y no alternativas para llenar posiciones. Bien por la U porque creo que eso es un paso importante, pero no se puede vivir de esta forma un equipo profesional que se dice que tiene una gran cantidad de profesionales de por medio, tanto en la parte médica como los scouting”, apuntó a Bolavip Chile el recordado ‘CarePato’.
Sin embargo, el otrora zaguero apuntó directamente al trabajo previo realizado por el área deportiva. “Hoy existe muchísima información disponible y este tipo de situaciones debería haberse sabido mucho antes, eso es una realidad”, afirmó.
Finalmente, Rivas espera que el episodio sirva como aprendizaje para la dirigencia azul. “Que bueno que pasó ahora y que esto ojalá no vuelva a suceder, es lo más importante”, concluyó.
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En resumen…
- Aprobación de la decisión: Horacio Rivas respaldó que Universidad de Chile desistiera del fichaje de Valentín Gauthier tras detectar su lesión física, afirmando que un equipo grande debe buscar refuerzos reales y no parches.
- Críticas al scouting: El exdefensor azul cuestionó duramente a la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo, señalando que con la tecnología e información actual, la lesión del uruguayo debió haberse sabido mucho antes.
- Llamado a aprender: Rivas concluyó que este tipo de fallos no pueden volver a repetirse en un club profesional y espera que el episodio sirva como lección para el proceso de fichajes de la dirigencia.