La U pierde a su segundo refuerzo: “Se fue del país, necesitaba meses de recuperación”

Valentín Gauthier abandonó territorio nacional tras su fallido arribo a Universidad de Chile. No superó los exámenes médicos.

Universidad de Chile zanjó una nueva polémica. Luego de una larga espera, el cuadro estudiantil se quedó sin su segundo refuerzo en el mercado de fichajes y tendrá que trabajar a toda máquina.

¿Por qué? Valentín Gauthier abandonó territorio nacional y de esta manera se confirma que no se incorporará al elenco universitario. Así lo revela Daniela Alegría, periodista de La Magia Azul.

A través de su cuenta de X, la comunicadora entregó pormenores sobre el caso que genera revuelo en huestes laicas. El defensor uruguayo no aprobó los exámenes médicos y fue desechado.

“Valentín Gauthier se fue del país y con esto, se pone fin a su arribo a Universidad de Chile por tratarse de una lesión que necesitaba meses de recuperación“, indicó la reportera.

Según expusieron desde tierras mexicanas, el jugador en cuestión ya presentaba molestias en su tobillo izquierdo desde el 27 de junio. Un registro audiovisual lo evidenció.

Valentín Gauthier no jugará en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile trabaja contra el tiempo

Cabe consignar que los clubes de la Liga de Primera tienen plazo hasta el jueves 13 de agosto para inscribir nuevos futbolistas. Es decir, el día hábil previo al inicio de la fecha 19.

Por el momento, Universidad de Chile solo tiene a Gonzalo Reyna como nuevo rostro de su plantel. No fue citado en el regreso a la acción contra Audax Italiano y tuvo que ver el duelo desde las gradas.