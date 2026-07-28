Universidad de Chile busca en Argentina a su nuevo mediocampista: este es el gran candidato

En la Universidad de Chile ponen los ojos en este mediocampista del fútbol argentino.

Universidad de Chile ya da vida a lo que es la segunda parte de la temporada dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Azules’ quieren mejorar su versión futbolística, la que le permita poder luchar por el título de la Liga de Primera y Copa Chile.

Por esto, para el equipo de Fernando Gago es fundamental lo que es el mercado de pases, en donde el conjunto del ‘Romántico Viajero’ sigue buscando variantes para poder nutrir su plantel.

En uno de los puestos que el estratega habría pedido reforzar en este mercado es en el mediocampo, en donde en las últimas horas apareció un importante nombre como opción.

Se trata del jugador argentino, Bautista Kociubinski, quien hoy en día milita en Estudiantes de La Plata y aparece como un gran candidato para llegar a la Universidad de Chile.

Kociubinski es opción en la U | Foto: Instagram

Así lo informó la cuenta especializada en Estudiantes de La Plata ‘Le Radar’ en su cuenta de ‘X’, en la que indicaron que el volante de 25 años aparece como opción para la Universidad de Chile y también, de Platense de Argentina.

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Kociubinski viene de un préstamo de Montevideo City Torque por una temporada, en la que vio mucha actividad futbolística y ahora, volvió al conjunto ‘Pincharrata’, quienes buscarán una nueva salida para el jugador.

Con este interés ya conocido, se espera que esta semana pueda ser definitiva en la Universidad de Chile sobre el tema de los refuerzos, en la que desean poder sellar a sus fichajes, en la que también deben tener a consideración los cupos de extranjero.

#EDLP



PLATENSE Y UNIVERSIDAD DE CHILE



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