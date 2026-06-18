U. de Chile sorprende con su lista de citados contra O’Higgins por la Liga de Primera

Universidad de Chile no contará con dos jugadores que estuvieron presentes en el empate contra Unión La Calera.

Universidad de Chile reveló su lista de citados para recibir a O’Higgins por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil sorprende para el partido pendiente por la fecha 13 del certamen local.

¿Qué pasó? En primera instancia, se confirman importantes ausencias para Fernando Gago. Dos jugadores que estuvieron en el último encuentro (empate 2-2 contra U. La Calera) quedaron fuera.

Esos son los casos de Lucas Assadi y Franco Calderón. Mientras el primero atraviesa el duelo por la muerte de su abuelo paterno, el segundo sufre un fuerte resfrío que lo marginó.

Por contraparte, hay que destacar los llamados a Elías Rojas y Vicente Ramírez. Los juveniles vuelven a ser considerados por el cuerpo técnico: opciones para el mediocampo y la delantera.

Otro punto a consignar es que se ratifica que Matías Zaldivia no está recuperado al cien. El defensor central de 35 años trabaja a toda máquina para estar disponible cuanto antes.

Fernando Gago no tendrá a todo el plantel de Universidad de Chile a disposición. (Imagen: Photosport)

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La lista de citados de Universidad de Chile

1.- Cristopher Toselli

4.- Diego Vargas

5.- Nicolás Ramírez

6.- Nicolás Fernández

7.- Maximiliano Guerrero

8.- Israel Poblete

11.- Eduardo Vargas

14.- Marcelo Morales

16.- Elías Rojas

17.- Fabián Hormazábal

18.- Juan Martín Lucero

19.- Javier Altamirano

21.- Marcelo Díaz

23.- Ignacio Vásquez

24.- Lucas Romero

25.- Gabriel Castellón

28.- Agustín Arce

29.- Lucas Barrera

31.- Bianneider Tamayo

34.- Vicente Ramírez

Universidad de Chile se medirá contra O’Higgins por la fecha 13 de la Liga de Primera. Tal enfrentamiento pendiente se disputará este jueves 18 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.