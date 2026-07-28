Carlos Palacios recibe una buena noticia en Boca Juniors antes del duelo ante O’Higgins por Copa Sudamericana

El futbolista chileno vuelve a estar en el centro de la atención en Boca Juniors justo antes de un duelo clave por la Copa Sudamericana.

O’Higgins de Rancagua ya comienza a preparar uno de sus desafíos más importantes de la temporada y todas las miradas están puestas en el duelo frente a Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Capo de Provincia necesita hacerse fuerte en el Estadio El Teniente y revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera. Sin embargo, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá disponible a varias de sus principales figuras, por lo que la tarea para los rancagüinos no será sencilla.

Uno de los nombres que genera especial atención en Chile es el de Carlos Palacios. El mediocampista nacional no estuvo presente en el compromiso de ida debido a molestias musculares, situación que le impidió ser alternativa en el primer choque ante el conjunto chileno.

Palacios quiere sumar minutos ante el Capo de Provincia | FOTO: Rodrigo Valle/Getty Images

Carlos Palacios entrena con normalidad

Sin embargo, en la previa de la revancha, el ex jugador de Colo Colo recibió una noticia positiva que le entrega confianza para afrontar este nuevo desafío internacional.

¿De qué se trata? “La Joya” tiene luz verde para ser incluido en la convocatoria de Boca para viajar a Chile y estará a disposición del cuerpo técnico argentino, una señal positiva para el atacante nacional que continúa buscando mayor protagonismo en el cuadro xeneize.

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Eso sí, todo apunta a que Palacios no sería titular ante el Capo de Provincia, considerando que viene saliendo de una lesión muscular. De todas formas, podría sumar minutos si Arruabarrena decide enviarlo al terreno de juego durante el compromiso en Rancagua.

En resumen…