Y no es Eduardo Vargas: Cristián Caamaño elige al mejor jugador de la U. de Chile: “Para mí es…”

El periodista nacional, Cristian Caamaño eligió al mejor jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile partió de muy buena forma lo que fue la segunda rueda de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ lograron sumar tres puntos tras vencer por 2-1 a Audax Italiano.

Después de lo que fue este triunfo, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura para desmenuzar el triunfo azul, en la que elogió de gran forma el rendimiento del volante Lucas Barrera.

“Lucas Barrera es un chico que con 19 años pareciera que tiene 10 años jugando en primera división, es el que controla el juego de la Universidad de Chile en el mediocampo por sobre Aránguiz y Poblete”, parte señalando Caamaño.

Siguiendo en los elogios, el comunicador entabla un importante debate en la Universidad de Chile, en la que señala que para él, Lucas Barrera es hoy el mejor jugador que tiene el equipo de Fernando Gago.

Barrera es elogiado por Caamaño | Foto: Photosport

“Es el mejor jugador que hoy tiene la U para mí sin lugar a duda es Lucas Barrera”, agregó.

Concluyendo, Caamaño sabe que al final todos los flashes se los lleva Eduardo Vargas en el último partido, quien también ha sostenido un gran rendimiento dentro de la Universidad de Chile.

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“Obviamente que los goles desnivelan partidos y por esto Eduardo Vargas fue tan determinante en el partido (ante Audax Italiano)”, cerró.

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