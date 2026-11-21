El mediocampista se manifestó respecto a su suplencia bajo el alero de Fernando Gago. Ha perdido protagonismo en el plantel.

Universidad de Chile tiene una dura competencia por la titularidad y así queda demostrado con el caso Israel Poblete. El volante no ha podido convencer al actual cuerpo técnico y ha quedado relegado.

A pesar de ser una de las piezas más antiguas del plantel, perdió protagonismo tras el arribo de Fernando Gago. Sin embargo, tiene optimismo y fe en que revertirá la situación.

En conversación con AS Chile, el mediocampista de 31 años se desahogó por su compleja temporada. Tendrá que remar desde atrás en la consideración del entrenador argentino.

“Venía de un primer semestre donde jugué la mayoría de los minutos, pero el segundo ya perdí la titularidad. Después justo se dio también que tuve una lesión complicada y de la que me costó volver”, lanzó.

Sobre la misma línea, el futbolista agregó: “Trabajo todos los días para ser una alternativa para el cuerpo técnico. Ha sido difícil estar fuera, pero intento mantenerme siempre igual“.

Israel Poblete ha quedado relegado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Israel Poblete se desahoga en Universidad de Chile

A su vez, consultado sobre su futuro, el oriundo de Maipú manifestó su tranquilidad. Tiene confianza en que podrá enmendar el camino y reposicionarse en la escuadra universitaria.

“Mi objetivo principal es estar fuerte mentalmente para cuando me toque jugar. Lo que he vivido este semestre lo tomo como parte del fútbol, la competencia sana siempre va a estar”, expresó.

“Yo tengo claro que voy a hacer todo lo posible para poder ganarme un puesto nuevamente en el equipo“, cerró.