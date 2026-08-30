Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a U. de Concepción en la Liga de Primera

Universidad de Chile confirma su formación para su duelo ante la Universidad de Concepción.

Universidad de Chile hoy disputa un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Universidad de Concepción en el sur del país.

Para este duelo, los comandados por Fernando Gago tienen como gran objetivo dejar atrás su derrota ante Colo Colo en el Superclásico y volver a sumar los tres puntos en su lucha por el Chile 2.

En este compromiso, el estratega azul sorprendió a todos y movió el tablero en la Universidad de Chile, en la que Bianneider Tamayo agarra camiseta de titular en desmedro de Tobías Reinhart y alineará una sorpresiva línea de tres en la zaga.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Bianneider Tamayo, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en defensa; Fabián Hormazábal, Lucas Barrera, Charles Aránguiz,y Agustín Arce y Marcelo Morales en mediocampo; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas en ataque.

La U quiere volver al triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile se disputará este domingo 30 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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