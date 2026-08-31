“Indolente” y “no le afecta nada”: periodista nacional fulmina a Fernando Gago en Universidad de Chile

El periodista nacional, Rodrigo Herrera no tuvo filtro alguno y le dio con todo a Fernando Gago en la U.

Universidad de Chile en esta jornada tuvo un importante duelo por la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentaron a Universidad de Concepción y sumaron una nueva derrota tras caer por 2-1 en el sur del país.

Tras lo que fue este partido, el periodista Rodrigo Herrera conversó en exclusiva con Bolavip Chile para comentar de la nueva derrota de la U, en la que siente que en el plantel azul aún no se reponen de la derrota del Superclásico.

“La U si quiere conseguir algo importante, tiene que sacudirse rápido de la derrota del Superclásico. En la primera parte fueron sorprendidos por un gol, pero no hubo reacción, que fue lo mismo que con Colo Colo”, parte señalando Herrera.

Detallando más sobre esta derrota de la U, el comunicador cargó contra Fernando Gago, a quien lo consideró como alguien ‘indolente’ en sus declaraciones tras una nueva derrota del ‘Romántico Viajero’.

Gago se llena de críticas en la U | Foto: Photosport

“No tener la capacidad por parte de Gago, que es super indolente, hasta en las declaraciones parece que está operado de los nervios, no le afecta nada”, remarcó.

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Finalizando, Herrera siguió dándole con todo a Fernando Gago, en la que indica que el entrenador nuevamente no supo leer bien un partido y que sus cambios fueron muy tardíos para intentar reaccionar, lo que le significó una nueva derrota.

“No supo leer (el partido) ni reaccionar y en realidad ni los cambios de la segunda parte le fueron suficientes. Lo de Vásquez fue muy sobre el final, pero yo creo que la U todavía está con el estigma del Superclásico, no logró estar bien en la cancha”, finaliza.