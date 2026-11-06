Fernando Ortiz le lanza una advertencia a los hinchas de Colo Colo: “Tengan cuidado”

En Colo Colo se vive pura expectación a pocos días de lo que será su enfrentamiento ante Ñublense de Chillán, en donde los ‘Albos’ están a una sola victoria de poder bajar una nueva estrella.

En esta jornada, el entrenador Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y abordó lo que son sus sensaciones previas a este importante partido, en el que se toma con mucha tranquilidad esta instancia crucial que vive con Colo Colo.

“Ante una posibilidad de lograr un objetivo grupal y personal siempre he dicho lo mismo. Me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, de eso se trata la vida y objetivos y los análisis siempre lo hemos hecho como cuerpo técnico y a través de levantarse, creer y crecer”, partió señalando Ortiz.

Siguiendo en esa línea, el ‘Tano’ tiene muy en claro que está a un paso de poder conseguir su primer título como entrenador, algo que lo tiene con mucho entusiasmo, pero que busca manejar de buena forma.

Ortiz pide calma a los ‘Albos’ | Foto: Photosport

“No he ganado nada aún como entrenador, pero sí, en mi cabeza siempre ha estado de levantarme y seguir intentándolo que es lo principal en esta profesión”, declaró.

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Ortiz y su mensaje a los hinchas

Concluyendo, Ortiz le dejó un importante mensaje a los hinchas de Colo Colo, a quienes les pidió mucha cautela previo al partido ante Ñublense de Chillán y que no generen mayor alboroto para poder desarrollar todo de buena forma para poder conseguir un nuevo título nacional.

“Qué lindo, qué emocionante, qué orgulloso de estar en esta institución donde la gente se manifiesta de esa manera, pero a la vez decirle que tengan cuidado, que la verdad, la euforia que lleva a poder lograr una conquista más no nos perjudique y lamentarlos el día de mañana que sucede algo”.

“Estoy agradecido y estamos agradecidos que la gente se manifieste de esa manera, pero que tenga esa precaución, por favor. Esa ansiedad que genera poder festejar nos lleve la tranquilidad de hacer las cosas correctas para que si se da el resultado que todos queremos y pretendemos podamos disfrutarlo de la manera correcta”, cerró.