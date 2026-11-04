Fernando Gago le responde a Charles Aránguiz en U. de Chile: “Se me fue mi papá y…”

El DT abordó los dichos del volante tras la derrota contra Universidad Católica, en las que aseguró haber perdido el torneo vs. Colo Colo.

Universidad de Chile se alejó de conseguir el título y hay reacciones divididas. Por una parte, Charles Aránguiz cree que la lucha contra Colo Colo está perdida. Por la otra, Fernando Gago piensa lo contrario.

¿Por qué? Luego de las declaraciones del mediocampista, en las que aseguró que el torneo se escapó tras perder contra el elenco de Macul, el DT argentino fue consultado sobre su punto de vista.

Y sin titubeos, respondió a dicha consigna del volante de 37 años. Bajo su visión, hay que batallar mientras se pueda y las estadísticas indiquen que hay probabilidades de alcanzar el objetivo. Así lo explicó en conferencia de prensa.

“Son opiniones muy personales lo que declara Charles. También te lo digo desde el otro lado, desde ese partido tuvimos el siguiente partido que también lo perdimos y después tuvimos cuántas victorias… cuatro o cinco”, lanzó.

“Cuando estábamos a siete puntos decíamos que estábamos cerca, con posibilidades. Quedan pocos partidos, quedan pocas chances, porque sabíamos que la distancia, hoy mismo, sigue siendo matemáticamente posible”, agregó.

Fernando Gago abordó las declaraciones de Charles Aránguiz en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago le responde a Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el estratega profundizó en su reflexión y rememoró los instantes en los que la vida lo golpeó. A pesar de ello, priorizó sus sueños y desafíos en el fútbol.

“Obviamente es más difícil y yo creo que, esta profesión la entiendo de esta manera, es una cuestión de levantarse, seguir, insistir y tratar de lograrlo“, comentó.

“Me han pasado un montón de cosas negativas. Se me fue mi hermano, dirigí un partido; se me fue mi papá y estaba jugando un partido; tuve un infarto y dirigí igual; me lesioné cinco veces y las cinco veces volví“, advirtió.

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“El fútbol es mi vida (…) Yo trato de constantemente seguir para adelante, pensar en positivo. Mañana tenemos una oportunidad hermosa de remontar un partido”, cerró.