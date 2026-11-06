En Ñublense le prometen la vida imposible a Colo Colo: “Por ningún motivo que salgan campeón”

El presidente de Ñublense, Sergio Gioino, aseguró que evitarán a toda costa que Colo Colo se corone campeón en su estadio.

Colo Colo viajará este domingo a Chillán con la ilusión de conquistar la estrella 35 de su historia. Los albos enfrentarán a Ñublense con la posibilidad de coronarse campeones del fútbol chileno si consiguen una victoria, pero en el cuadro de los ‘Diablos Rojos’ no están dispuestos a presenciar celebraciones ajenas.

Así lo dejó en claro Sergio Gioino, presidente y dueño de Ñublense, quien aseguró que el elenco chillanejo hará todo lo posible para impedir que el Cacique dé la vuelta olímpica en el estadio Nelson Oyarzún. En conversación con RedGol, el dirigente aseguró además que su club tiene como objetivo meterse en copas internacionales.

“Me imagino que el estadio va a estar bonito y se verá lleno, así que será muy motivacional para los dos, porque uno pelea por un título, pero nosotros también necesitamos resultados para seguir peleando e intentar clasificar a copas internacionales”, señaló.

Sergio Gioino no quiere ver campeón a Colo Colo en Chillán

El presidente de los Diablos Rojos fue todavía más categórico al referirse a la posibilidad de que Colo Colo festeje el título en su cancha. “Por ningún motivo quiero que salgan campeón en nuestra cara”, disparó.

“Entiendo el objetivo que tiene Colo Colo en este caso, pero tenemos que hacer lo imposible para que eso no suceda en nuestra cancha. Además, mi equipo se está jugando otra cosa y tiene obligaciones. Nuestro plantel lo sabe y tenemos la obligación de pelear hasta el último partido para intentar clasificar a una copa”, afirmó.

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Colo Colo visitará a Ñublense este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún por la Fecha 27 de la Liga de Primera. Un triunfo le dará a los albos la estrella 35 de su historia.