Según indicó el periodista Marcelo Díaz, el cuerpo técnico de Fernando Gago quiere contar con un nuevo extremo.

Universidad de Chile está instalada en el mercado de fichajes y por ello ya tiene definida su prioridad. El conjunto estudiantil necesita sumar piezas de calidad para enmendar el camino en la lucha por el título nacional.

¿Qué quiere Fernando Gago para el segundo semestre? El periodista Marcelo Díaz lo advirtió en los micrófonos de TNT Sports. La ruta de acción está demarcada por el entrenador.

Según detalló el comunicador, el cuadro azul posará su atención sobre la ofensiva y ello no será para encontrar un goleador. Quiere relevos por las bandas y por lo tanto ese será su principal objetivo en esta etapa.

“La U quiere ir por los tres refuerzos, esperando lo que pase con Lucas Romero. Los que pida (Fernando) Gago, obviamente que estén al alcance de Universidad de Chile, que pasa por un extremo, que es la prioridad“, lanzó.

En la misma línea sobre la intención de Universidad de Chile, agregó: “Buscan a alguien que compita con Maximiliano Guerrero y le dé opciones no solo por el lado derecho, por el izquierdo también”.

Fernando Gago definió su prioridad en el mercado de fichajes de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Así será el mercado de fichajes de Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV explicó cómo la escuadra universitaria encarará el período de transferencias. Cabe consignar que en caso de vender a una figura por sobre 250 mil USD, podrá inscribir cuatro nuevos futbolistas y no a tres.

“El resto, los van a ir analizando dependiendo de las opciones de mercado que se vayan dando y las necesidades que Fernando Gago le pida a Manuel Mayo“, concluyó el reportero.

En resumen:

El técnico Fernando Gago definió que la prioridad de Universidad de Chile es un extremo.

definió que la prioridad de Universidad de Chile es un extremo. El club Universidad de Chile busca un jugador que compita con Maximiliano Guerrero.

busca un jugador que compita con Maximiliano Guerrero. La dirigencia de Azul Azul podrá inscribir cuatro futbolistas si realiza una venta importante.