Según informan desde Argentina, el vínculo de Fernando Gago con Boca Juniors (dueño del pase) puede entorpecer el negocio.

Universidad de Chile busca alternativas en el mercado de fichajes y por ello posó su atención sobre Lucas Janson. El ariete está en la mira del cuadro estudiantil por petición del cuerpo técnico.

Sin embargo, hay una razón que distancia al delantero de vestir la camiseta azul. ¿Qué pasó? El motivo tiene nombre y apellido: se llama Fernando Gago. Así lo informó Cielo Sports.

Según indicó dicho medio, el vínculo entre el entrenador (que solicitó al jugador) y Boca Juniors no es el mejor. Ante tal panorama, las negociaciones serían difíciles de abordar para la cúpula universitaria.

Es por ello que ya se habla de que Gimnasia y Esgrima La Plata toma ventaja para quedarse con los servicios del futbolista de 31 años. A pesar de ello, se advierte que aún hay mucho paño por cortar.

“En contrapartida, la relación de Pintita con la dirigencia del conjunto de la Ribera no es buena y podría jugar a favor del Lobo esa situación“, reveló la publicación del sitio argentino.

La relación entre Boca Juniors y Fernando Gago perjudica a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Janson saldrá de Boca Juniors… ¿A Universidad de Chile?

Durante la presente temporada, el atacante en cuestión ha disputado una totalidad de cuatro enfrentamientos tras la cordillera. En ellos, no anotó goles y logró entregar una asistencia.

Si bien tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2027, su poca participación le abre las puertas a una salida: Universidad de Chile está atenta al desenlace de la historia.

En resumen:

La mala relación de Fernando Gago con Boca Juniors entorpece la incorporación de Lucas Janson.

con Boca Juniors entorpece la incorporación de Lucas Janson. El club Gimnasia y Esgrima La Plata toma ventaja para fichar al atacante argentino.

toma ventaja para fichar al atacante argentino. El delantero Lucas Janson tiene contrato vigente con el club xeneize hasta diciembre de 2027.