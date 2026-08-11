Cristián Caamaño le pone sus fichas a esta figura de U. de Chile: “De lo mejor de la U”

El periodista aprobó el debut de Tobías Reinhart con la camiseta de Universidad de Chile. Fue clave contra Palestino.

Universidad de Chile se mantiene expectante al cierre de la temporada. El conjunto estudiantil derrotó 2-1 a Palestino por la Liga de Primera y sigue al acecho del título.

En tal compromiso disputado en el Estadio Nacional, hubo una figura que captó la atención de Cristián Caamaño. ¿A quién se refirió? El periodista llenó de elogios al último refuerzo azul.

Para el comunicador, lo de Tobías Reinhart es digno de admirar. Luego de ser oficializado en el cuadro universitario, esperó tan solo unos días para realizar su estreno contra los árabes.

“Lo de Tobías Reinhart… Llegó el lunes en medio de una pretemporada y no jugaba hace tres meses. Está claro que el fútbol chileno te da esas licencias”, comenzó señalando en Radio Agricultura.

“Parecía que llevaba un año jugando en la U, porque la capacidad que tuvo de amoldarse al lado de (Charles) Aránguiz… Fue de lo mejor que tuvo la U en la cancha. Jugó los 90 minutos“, agregó.

Cristián Caamaño valoró a Tobías Reinhart en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Tobías Reinhart aprueba en Universidad de Chile

Finalmente, el panelista hizo hincapié en la determinación del cuerpo técnico. No es fácil incorporar a un futbolista y lanzarlo al gramado de juego sin una adaptación previa.

“Por ahora, un check para él y para Fernando Gago, que le da la posibilidad de ser titular. Insisto, parecía que llevaba un año en la U, no le pesó la camiseta”, concluyó.