Universidad de Chile oficializa un nuevo refuerzo: llega desde el fútbol peruano

Universidad de Chile confirma en las últimas horas a un nuevo refuerzo de cara al 2026.

Universidad de Chile vive hoy en día a fondo lo que es este mercado de pases, en donde los ‘Azules’ buscan reforzar su plantel tanto a nivel masculino como femenino de cara a la segunda parte de la temporada.

En las últimas horas, desde el ‘Romántico Viajero’ se ha revelado una gran noticia, en la que se dio a conocer un nuevo refuerzo para el club y que proviene desde el fútbol peruano.

La Universidad de Chile femenina oficializó la llegada de la portera peruana, Silvana Alfaro para esta segunda parte del año, en la que proviene del Sporting Cristal de Perú.

Desde las redes sociales del club hicieron oficial el arribo de la guardameta de 24 años, quien llega a darle seguridad a la portería de la Universidad de Chile para este segundo semestre.

Alfaro es nuevo fichaje de la U | Foto U. de Chile

“Experiencia internacional. Una arquera con recorrido en Perú, Argentina y la Selección Peruana llega para asumir un nuevo desafío en el Romántico Viajero. ¡Bienvenida a las Leonas, Silvana!”, informaron.

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De esta forma, en la Universidad de Chile oficializan a su primer refuerzo de cara a la segunda parte del año, en la que esperan aspirar a lo más alto en la competencia nacional y la Copa Libertadores femenina.