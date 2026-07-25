Romai Ugarte no descarta a este fichaje en Universidad de Chile: “Está la ventana abierta”

Pese a que la cuenta oficial de Instagram de Alexis Sánchez negó estar en conversaciones con Universidad de Chile, el periodista lo duda.

Universidad de Chile mantiene incertidumbre en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil solo ha anunciado un refuerzo para el desenlace de la temporada, lo que no desmorona la ilusión de Romai Ugarte.

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista instaló la sospecha sobre la respuesta de Alexis Sánchez a los rumores que lo vinculan al cuadro azul. ¿Por qué motivo?

Para el comunicador, no hay que creer todo lo que dicen las redes sociales. Pese a que los dichos del oriundo de Tocopilla fueron publicados a través de su cuenta personal de Instagram, el rostro de TV sigue firme en su postura.

“No sé si basta ya. Me imagino que un representante serio no tiene que contestarle a un influencer. Por último hagan un comunicado. Me imagino que el que contestó es un CM que tampoco cacha”, comenzó indicando.

“La tiró y contestó, pero no sé si tendrá la supervisión de alguien. Cuando hable (Fernando) Felicevich, cuando hable (Manuel) Mayo o el mismo Alexis, ahí yo diré que no viene“, agregó.

Romai Ugarte quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Espera a Alexis Sánchez en Universidad de Chile

Finalmente, Romai Ugarte reiteró su confianza para que el movimiento se concrete. Si no es en este libro de pases, advierte que el goleador histórico de la Selección Chilena se vestirá de azul en el futuro.

“Para mí, está la ventana abierta hasta la cuarta fecha. Si no viene ahora, vendrá el próximo año. Yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero esto no es para la barra, es para el club”, cerró.