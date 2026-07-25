El periodista deportivo celebró la toma decisiones de Colo Colo pensando en la mercadotecnia con el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha.

En Colo Colo han dado uno de los mayores golpes de la historia del fútbol chileno al oficializar el fichaje de Vozinha, el arquero y capitán de la Selección de Cabo Verde que fue la sensación en el Mundial 2026.

Y en medio de todo lo que está generando esta movida, el periodista nacional Rodrigo Herrera aplaude lo que ha hecho el Cacique, pues es una tremenda jugada viéndolo por el lado del marketing, considerando que el portero de 40 años tiene casi 30 millones de seguidores en Instagram.

En conversación con BOLAVIP, el comunicador destacó el tremendo paso que ha dado el cuadro popular, pues se trata nada más que el arquero que estuvo incluido en el equipo ideal de la reciente Copa del Mundo.

“Yo esto lo veo más como una operación de marketing, pero igual es importante. Vozinha está en el equipo ideal de la FIFA, es la primera vez que un equipo chileno trae directamente del XI ideal de la FIFA un jugador a nuestra liga”, indicó Herrera.

También le tiene fe respecto a lo que pueda demostrar, pues en el Mundial 2026 tuvo grandes actuaciones: “Mostrando el nivel que demostró en el Mundial, puede ser una movida que resulte para acompañar a Maureira en este año. Pero evidentemente que Colo Colo más que necesitarlo, lo está apostando por una opción que tiene de transformarse en una vitrina mundial y de verdad que lo está haciendo”.

Colo Colo con Vozinha y Mirko Jozic

Finalmente, el ex rostro de Mega y CNN Chile también se acordó que en septiembre vuelve Mirko Jozic para reencontrarse con los hinchas albos, tratándose del entrenador más importante en la historia del club.

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“Esto va a llevar a vender camisetas, va a vender más entradas, va a ser un fenómeno lo de Vozinha. Imagínate, Vozinha y en septiembre Mirko Jozic… extraordinario”, completó Herrera.

Mirko Jozic visitará Chile entre el 8 y 20 de septiembre. (Foto: CSD Colo Colo)

En síntesis

Vozinha en Colo Colo : El arquero de 40 años tiene casi 30 millones de seguidores.

: El arquero de 40 años tiene casi 30 millones de seguidores. Equipo ideal FIFA : Vozinha fue incluido en el once estelar del Mundial 2026.

: Vozinha fue incluido en el once estelar del Mundial 2026. Regreso de Mirko Jozic: El histórico entrenador se reencontrará con los hinchas en septiembre.