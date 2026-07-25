Universidad de Chile instala el suspenso: tiene en pausa el fichaje de Valentín Gauthier

Pese a que todo indicaba que el futbolista de 22 años sería oficializado a la brevedad, la cúpula estudiantil no ha ratificado su arribo.

Universidad de Chile tiene una nueva novela en el mercado de fichajes. Si bien Valentín Gauthier aterrizó en el país y se alistaba para ser jugador de la escuadra azul, se pausó su incorporación.

¿Qué pasó? Según confirman desde huestes estudiantiles a BOLAVIP Chile, el arribo del defensor uruguayo se frenó, pero tampoco está descartado. Por el momento, no hay nada firmado.

Según los trascendidos, la razón alude a complicaciones físicas del zaguero de 22 años. Pese a que manifestó en conversación con la prensa que realizó pretemporada en México, instaló las dudas tras su desembarco en Chile.

Las próximas horas serán decisivas para ratificar o desechar el negocio. Cabe consignar que el trato es un préstamo (con opción de compra) por 12 meses desde el Club León.

Por ello, Universidad de Chile solo ha oficializado a Gonzalo Reyna para el cierre de esta campaña. Sin embargo, el atacante no estará contra Audax Italiano tras acusar dolencias físicas.

El arribo de Valentín Gauthier a Universidad de Chile quedó en suspenso. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile instala la duda en el mercado de fichajes

Con esta contratiempo, la dirigencia universitaria tendrá que resolver qué hacer. Solo ha utilizado un cupo de los tres disponibles, que pueden ser cuatro tras la lesión de Elías Rojas.

¿Hasta cuándo tiene plazo para registrar nuevas piezas? Hasta el 14 de agosto, día previo antes del inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera. Un complejo panorama para Universidad de Chile.