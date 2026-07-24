La fanaticada del Popular no da más con el jugador y, una vez más, como en otras ocasiones, volvió a ser el más apuntado.

La titularidad de Jeyson Rojas en el equipo de Fernando Ortiz ante Deportes Limache no pasó desapercibida, pero no precisamente por su buen rendimiento. El lateral de Colo Colo vivió una primera mitad para el olvido, siendo una vez más blanco de duras críticas por parte de la hinchada alba.

Desde los primeros minutos, el canterano mostró imprecisiones en la salida y dificultades para afirmarse en defensa. Cada intervención generaba más dudas que certezas, lo que fue colmando la paciencia de los seguidores del Cacique, quienes no tardaron en expresar su molestia en redes sociales.

Las reacciones fueron inmediatas y contundentes: “Hasta cuándo”, “Es horrendo”, “Lo ordinario que es Jeyson Rojas”, “Malísimo” y “Lo de Rojas no resiste defensa” fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron durante los primeros 45 minutos del compromiso ante el elenco cervecero.

Jeyson Rojas colma la paciencia de la hinchada alba.

El rendimiento del lateral se transformó rápidamente en uno de los focos del partido, eclipsando incluso el desarrollo colectivo del equipo en el enredado encuentro que han realizado ante los Cerveceros.

Así, en medio de un partido que ya tenía presión por enfrentar a la última “Bestia Negra” alba, Jeyson Rojas terminó siendo el principal apuntado por los hinchas albos, que no ocultaron su frustración ante un primer tiempo que dejó más dudas que respuestas.

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Las duras críticas hacia Jeyson Rojas: