Matías Rodríguez reveló que el DT campeón de la Copa Sudamericana asistirá a su encuentro de despedida. Será el 17 de octubre.

Los hinchas de Universidad de Chile gozarán de un momento anhelado hace mucho: volverán a ver a Jorge Sampaoli. ¿La razón? El estratega viajará al país para decirle adiós a uno de sus regalones.

Según confirmó Matías Rodríguez, el DT argentino estará en su partido de despedida. Este se jugará el sábado 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El histórico lateral derecho conversó con Metamos Bulla (del canal de Youtube de la institución) y entregó pormenores de su charla con el oriundo de Casilda. Lo espera con ansias.

“Tengo dos entrenadores que ya me dijeron que sí. Uno de ellos es Gerardo Pelusso. Y el otro, creo que a la mayoría de la gente le va a gustar el nombre: Jorge Sampaoli“, lanzó.

“Cuando llamé a Jorge, me dijo que sí enseguida, pero que dependía mucho de si volvía a dirigir, porque ahí se iba a complicar un poco. Pero me dio la libertad para nombrarlo”, agregó.

Matías Rodríguez confirmó a Jorge Sampaoli para su despedida. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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El reencuentro soñado por Universidad de Chile

Tal como mencionó Matías Rodríguez, la disponibilidad de Jorge Sampaoli está sujeta a su futuro. Actualmente está sin equipo, pero asoma en el horizonte del Besiktas de Turquía.

Por ahora, nada concreto, pero lo cierto es que los fanáticos de Universidad de Chile esperan por él: consiguió la Copa Sudamericana 2011 y tres títulos de Primera División en su paso por el club.

En resumen:

El director técnico Jorge Sampaoli asistirá al partido de despedida de Matías Rodríguez .

asistirá al partido de despedida de . El evento se disputará el sábado 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

en el Estadio Bicentenario de La Florida. El ex entrenador de Universidad de Chile se encuentra actualmente sin equipo de fútbol.