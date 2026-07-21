El Gerente Deportivo, Manuel Mayo dejó este tranquilizador mensaje al hincha de la U por el mercado.

En la Universidad de Chile aún esperan por lo que son los refuerzos para la segunda parte del 2026, en la que Fernando Gago dejó en claro los puestos que desea reforzar en el equipo ‘Laico’ y hasta día de hoy, aún sigue en la llegada de los fichajes prometidos.

Dentro de esta jornada, el Gerente Deportivo del club, Manuel Mayo conversó con los medios de comunicación y se refirió al tema de los refuerzos en el ‘Romántico Viajero, en la que dejó un mensaje de tranquilidad a los hinchas al respecto.

“Van a llegar más refuerzos, es lo que hemos planificado, además de lo de Gonzalo. Van a llegar más refuerzos, estamos trabajando con Fernando muy de la mano, analizando los aspectos a mejorar de una forma similar. Van a llegar más refuerzos y esperamos tenerlos lo antes posible acá”, partió señalando Mayo.

Agregando más a esto, el gerente azul sabe que ha recibido diversas críticas por la lentitud de los fichajes para este segundo semestre, en la que explica que han debido trabajar con mucha inteligencia para poder gestar la llegada de nuevos jugadores.

Gago espera por los refuerzos en la U | Foto: Photosport

“Hay que hacer distintas gestiones, porque necesitamos reforzar el plantel y lo haremos y para eso hay que generar esos recursos, gestionando salidas, gestionando préstamos, gestionando ventas, viendo donde se puede invertir y donde no”, declara.

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Finalmente, Mayo le deja un mensaje de tranquilidad al hincha de la Universidad de Chile, en la que sabe que está inquieto por la falta de fichajes, pero les deja en claro que los refuerzos llegarán sí o sí y es algo que junto a Fernando Gago lo están analizando con mucha cautela.

“Pero lo que nos tiene tranquilos es que traeremos los refuerzos que queremos, mejoraremos el plantel, Fernando está tranquilo con esto, la conversación es diaria, sabe lo que estamos haciendo y eso nos tiene trabajando alineados. Traeremos los refuerzos que queremos, con las gestiones correspondientes que tenemos que hacer”, cerró.