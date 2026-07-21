La noticia que nadie quería escuchar en la Universidad de Chile: “Lo hemos conversado”

En la Universidad de Chile ha existido una gran interrogante en las últimas horas y todo esto es por lo que será el futuro del volante Marcelo Díaz, quien no ha tenido mucha actividad futbolística en esta temporada 2026 tras diversos problemas físicos, los que lo estarían llevando a pensar en la opción de su retiro.

Sobre esto, el Gerente Deportivo Manuel Mayo conversó en esta jornada con los medios en el Centro Deportivo Azul y se refirió a lo que ha sido este rumor, en la que no descartó para nada esta situación, en la que detalló la importancia de ‘Carepato’.

“Es un ídolo, no diré lo que significa para el hincha, personalmente ha sido mi ídolo toda la vida, siento un cariño especial por él. Fuera de lo buen jugador que es, es una persona de club, conversa con todos, le encanta estar acá, es su casa”, parte señalando Mayo.

Agregando a esto, el gerente del ‘Romántico Viajero’ fue muy sincero al confesar que ha conversado con Marcelo Díaz sobre esta situación de un pronto retiro, en la que no dio más pistas de cuándo podría tomar el 21 azul esta decisión para su carrera.

Díaz podría dejar el fútbol | Foto: Photosport

“Creo que por lo que le ha entregado al club en su primera etapa y en esta, se ha ganado el derecho de decidir cuando quiera retirarse, obviamente lo hemos conversado, no te voy a negar que lo hemos conversado y la decisión que tome él, el responsable es que lo diga él”, declaró.

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Finalmente, Mayo dejó muy en claro que Marcelo Díaz podrá tomar esta decisión cuando lo estime pertinente, en la que no duda que después de culminar su carrera como futbolista, seguirá vinculado a la Universidad de Chile, pero desde otra área, la que aún no define.

“Él sabe el apoyo que tiene por parte del club y después, también tiene el curso de DT, me pregunta mucho de la gerencia deportiva, también habla con la gente de marketing. Cuando termine su carrera ahora o más adelante, tiene muchas ganas de seguir ligado al club, de viajar y ver cómo trabajan en otros lugares. Es una persona que tiene que aún darle al fútbol luego de terminar su carrera y desde el club tendrá todo el apoyo para la decisión que tome”, cerró.

En Síntesis

Marcelo Díaz evalúa su retiro en 2026 debido a constantes problemas físicos.

evalúa su retiro en 2026 debido a constantes problemas físicos. Manuel Mayo confirmó que han existido conversaciones sobre el pronto retiro del jugador.

confirmó que han existido conversaciones sobre el pronto retiro del jugador. Curso de DT: el jugador posee estudios y busca seguir vinculado al club azul.