Universidad de Chile sorprende con su lista de citados para visitar a Universidad Católica

Javier Altamirano es la gran sorpresa de la convocatoria de Fernando Gago. Por contraparte, Gonzalo Reyna no dirá presente.

Universidad de Chile tiene todo listo para medirse contra Universidad Católica por la fecha 26 de la Liga de Primera. El conjunto azul determinó su lista de citados para ir al Claro Arena.

En dicha nómina, Fernando Gago sorprende con dos decisiones. Para conseguir los tres puntos, el DT argentino se inclinó por una salida en la convocatoria: provocará un regreso.

¿Qué pasó? Gonzalo Reyna quedó al margen del encuentro contra la escuadra precordillerana. El ariete argentino no ha encontrado regularidad y verá el partido desde las graderías.

Por contraparte, Javier Altamirano fue considerado y puede sumar minutos en el reducto de Las Condes. A pesar de no perfilarse como titular, el mediocampista estará en la delegación laica.

Cabe consignar que para este duelo, Universidad de Chile no tiene bajas. Tanto Marcelo Morales como Matías Zaldivia, que abandonaron la cancha contra Everton de Viña del Mar, no sufrieron mayores problemas.

Universidad de Chile derrotó a la UC en el anterior Clásico Universitario. (Imagen: Photosport)

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La lista de citados de Universidad de Chile

Según informa Emisora Bullanguera, estos son los convocados:

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli .

. Defensas: Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Matías Zaldivia .

. Volantes: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce y Lucas Barrera .

. Delanteros: Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Universidad Católica, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 1 de noviembre. Será desde las 12:30 horas en el Claro Arena.