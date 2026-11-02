Colo Colo confirma su formación para enfrentar a Deportes Puerto Montt por la Copa Chile

Fernando Ortiz confirmó la formación de Colo Colo para su duelo por Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.

Colo Colo en esta jornada disputará lo que son sus últimos 45 minutos pendientes de su duelo de vuelta por los cuartos de final por la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental.

La escuadra que comanda Fernando Ortiz está en ventaja en este partido por 1-0 tras lo que había sido el solitario tanto de Javier Correa y además, en el duelo de ida también salió como victorioso tras imponerse por la cuenta mínima.

Para este tarde, el conjunto ‘Albo’ buscará sellar su clasificación a la próxima ronda de la Copa Chile, en la que en caso de conseguirlo, se enfrentará ante O’Higgins de Rancagua en las semifinales de la competición.

En esta jornada, el ‘Tano’ decidió optar por guardar algunos elementos dentro de su equipo pensando en el duelo ante Ñublense de Chillán por la Liga de Primera, en donde Arturo Vidal y Javier Correa no fueron considerados.

Vidal y Correa serán bajas en Colo Colo | Foto: Photosport

De esta forma, Colo Colo saltará a la cancha con: Eduardo Villanueva en portería; Jeyson Rojas, Iván Román y Diego Ulloa en la defensa; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Álvaro Madrid y Erick Wiemberg en el mediocampo; Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Marcos Bolados en delantera.

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Los 45 minutos pendientes entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disptuarán este lunes 2 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.