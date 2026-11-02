Precio por las nubes: el alto costo que tendrán las entradas para ver Ñublense vs. Colo Colo

De acuerdo a información de TNT Sports, los precios de las entradas para los hinchas colocolinos partirían en los $35 mil.

Tras el Clásico Universitario, Colo Colo quedó a un triunfo de bajar la estrella 35 de su historia. Para gritar campeón, los albos solamente necesitan vencer a Ñublense el próximo domingo en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán y así coronarse campeones de la Liga de Primera.

El encuentro, válido por la fecha 27 del campeonato de la Liga de Primera, contará con una importante presencia de hinchas colocolinos, luego que durante esta jornada la Delegación Presidencial de la Región de Ñuble confirmara la presencia de hinchada visitante.

7.500 espectadores será el aforo en el Nelson Oyarzún de Chillán (Photosport).

Ante este escenario, la dirigencia de Ñublense habría establecido precios muy elevados para los boletos destinados a la parcialidad colocolina. La información fue entregada por el periodista Daniel Arrieta en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports, donde adelantó que el valor de la entrada más económica comenzaría en los $35.000.

De esta manera, los hinchas de Colo Colo que quieran acompañar al elenco dirigido por Fernando Ortiz en una eventual celebración, deberán desembolsar una elevada suma de dinero para adquirir uno de los miles de boletos que tendrán a disposición.

¿Cómo comprar entradas para el Ñublense vs. Colo Colo?

Las entradas estarán disponibles durante la tarde de este lunes 2 de noviembre a través de Passline. Eso sí, la venta de los tickets será parcializada y se irá liberando de a 500 entradas.