Universidad de Chile tiene competencia: Peñarol se interesa en el fichaje de esta figura

Según trascendió en las últimas semanas, Universidad de Chile consultó por Gonzalo Carneiro. No es el único club que lo sigue.

Universidad de Chile ha realizado diversas indagaciones en este mercado de fichajes. El conjunto estudiantil analiza distintas incorporaciones para el segundo semestre y una de ellas alude a Gonzalo Carneiro.

Sin embargo, el delantero uruguayo de 30 años no solo es seguido por el cuadro azul. ¿La razón? Desde sus tierras aseguran que Peñarol puede contratar sus servicios: cruzaría la vereda.

Así lo afirmó el periodista Sebastián Giovanelli a través de su cuenta personal de X. Sin embargo, dejó claro que a pesar del deseo carbonero, el atacante de Nacional de Montevideo quiere emigrar fuera del país.

“Hay interés en Gonzalo Carneiro. El atacante es del gusto de Diego Aguirre y ya hubo contactos. Su futuro, por ahora, apunta al exterior“, expresó el comunicador en redes sociales.

Cabe consignar que su propio representante, Pablo Bentancur, reconoció que el futbolista en cuestión buscará un nuevo horizonte en este libro de pases. Su destino está por resolverse.

Gonzalo Carneiro está en la mira de Universidad de Chile y Peñarol. (Foto: Club Nacional)

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Universidad de Chile consultó por Gonzalo Carneiro

Durante la reciente campaña, el ariete uruguayo disputó una totalidad de 16 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró aportar con un gol y entregar dos asistencias.

Tal como fue mencionado, si bien tiene contrato vigente hasta fines de 2026, todo indica que saldrá de Nacional de Montevideo a la brevedad. No está a gusto en El Bolso.

En resumen:

Universidad de Chile realizó consultas para fichar al delantero uruguayo Gonzalo Carneiro.

realizó consultas para fichar al delantero uruguayo Gonzalo Carneiro. El atacante Gonzalo Carneiro registra 16 partidos jugados y un gol esta temporada.

registra 16 partidos jugados y un gol esta temporada. El club Peñarol también mostró interés concreto en contratar al futbolista de Nacional.