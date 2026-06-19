Universidad de Chile tiene lista su primera salida: esta figura se despidió del plantel

Universidad de Chile prepara su participación en el libro de pases. Un extranjero ya le dijo adiós a sus compañeros.

Universidad de Chile tiene todo listo para ingresar de lleno en el mercado de fichajes. Sin embargo, en este período no solo incorporará figuras: algunas se despedirán de la institución. Un relegado jugador ya lo hizo.

¿De quién se trata? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Felipe Salomoni. El pasado miércoles 17 de junio, el lateral izquierdo le comunicó a sus compañeros que no continuará en el club.

Luego de finalizar su préstamo (30 de junio), el carrilero se desvinculará oficialmente de la escuadra azul. La dirigencia determinó no extender la cesión o ejercer alguna de sus opciones de compra.

De esta manera, el zurdo de 23 años regresará a Guaraní de Paraguay, el dueño de su pase. Tras ello, tendrá que resolver su futuro, aunque ya cuenta con interés desde diversas latitudes de Sudamérica.

Un adiós que era inminente y que tiene una clara intención para Universidad de Chile: liberar cupos para extranjeros. Con esta partida, tendrá espacio para una pieza foránea.

Felipe Salomoni se despidió de sus compañeros en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Felipe Salomoni se despide de Universidad de Chile

Durante su paso por el elenco laico, el formado en River Plate disputó una totalidad de 31 compromisos. En ellos, logró anotar un gol y aportar con tres asistencias.

Luego de arribar bajo la tutela de Gustavo Álvarez, perdió protagonismo con Francisco Meneghini y Fernando Gago le puso la lápida. Buscará un nuevo rumbo para su carrera.

En resumen:

El lateral Felipe Salomoni comunicó a sus compañeros que no continuará en Universidad de Chile.

comunicó a sus compañeros que no continuará en Universidad de Chile. El futbolista Felipe Salomoni dejará el club al finalizar su préstamo el 30 de junio .

dejará el club al finalizar su préstamo el . El defensor regresará a Guaraní de Paraguay, dueño de su pase, tras sumar 31 partidos.