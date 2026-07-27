Davidson Évora, hermano de la joya del momento, habla de lo orgullosos que están como familia por la llegada de Vozinha a Macul.

La llegada de Vozinha a Colo Colo no solo genera expectación en Chile, sino también a miles de kilómetros de distancia. En Mindelo, Cabo Verde, la familia del experimentado arquero vive con emoción el salto más mediático de su carrera tras su destacado Mundial 2026.

Uno que no esconde su felicidad es su hermano menor, Davidson Évora, quien conversó con AS Chile y compartió su orgullo por este nuevo desafío del portero de 40 años.

El orgullo familiar por el salto al “mejor equipo de Chile”

En diálogo con AS, Davidson fue claro respecto a lo que significa Colo Colo para ellos: “Es el mejor equipo de Chile y el único club de ese país en ganar la Copa Libertadores. Estamos felices y emocionados”, afirmó.

El hermano del arquero también destacó el impacto que ha tenido Vozinha a nivel internacional, especialmente tras su participación en la última Copa del Mundo. “Ha sido un momento increíble, único en la vida de un caboverdiano. Es difícil de describir con palabras, pero es una sensación maravillosa”, comentó.

Además, recordó los inicios del meta, marcados por el esfuerzo y la perseverancia: “Siempre hay dificultades en la vida, pero él siempre trabajó, luchó y nunca renunció a sus sueños. Hoy está siendo recompensado por esos días de lucha”.

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Finalmente, Davidson cerró con un mensaje cargado de orgullo familiar ante el nuevo desafío que tendrá su hermano en el Estadio Monumental: “Será un gran orgullo que represente a un equipo tan grande, el mejor de Chile”.

Así, mientras en Macul esperan su arribo, en Cabo Verde celebran: Vozinha suma un nuevo capítulo a su historia, esta vez en uno de los clubes más grandes del continente.