Aseguran que Colo Colo espera la decisión de este posible refuerzo: “Con opción de compra”

Según informan desde México, el futuro de Víctor Dávila en Club América está en suspenso. Está la posibilidad de que llegue a Macul.

Colo Colo no para de sorprender en el mercado de fichajes. Luego de la contratación de Vozinha, hay otro jugador que puede desembarcar desde fuera de territorio nacional al Estadio Monumental.

¿De quién se trata? Según indicó el periodista León Lecanda de ESPN México, ese es el caso de Víctor Dávila. A pesar de que el atacante de 28 años está fuera de las canchas en Club América, sería una alternativa para el elenco de Macul.

Sin embargo, aún no hay nada firmado: es una de las posibilidades que maneja el conjunto azteca. No juega desde el 4 de marzo: en dicha jornada lamentó una pesadilla contra FC Juárez.

“Todavía no se define de Víctor Dávila su futuro. Él sigue rehabilitándose de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el semestre pasado“, adelantó el comunicador.

Sobre la misma línea, el reportero agregó: “Está trabajando en ello. No se sabe si será registrado aquí o será enviado a préstamo al Colo Colo en su país con opción de compra“.

Víctor Dávila está en la órbita de Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Víctor Dávila suena en Colo Colo

Cabe consignar que el futbolista en cuestión, con pasos por la Selección Chilena, tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Por ello, no se avizora una fácil negociación por sus servicios.

Hasta su compleja lesión, Víctor Dávila registró 24 encuentros durante la temporada 25/26. En dichos enfrentamientos con Club América, logró anotar cuatro goles y no entregó asistencias.