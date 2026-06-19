Universidad de Chile informó que el DT argentino tuvo un procedimiento médico. Un aviso que tomó por sorpresa.

Universidad de Chile encendió las alarmas de sus hinchas. ¿La razón? El club reportó una sorpresiva noticia sobre Fernando Gago, la que generó preocupación inmediatamente.

A través de redes sociales, el conjunto estudiantil detalló una situación médica del entrenador argentino. Según expresó el comunicado oficial, el DT de 40 años se ausentará de sus labores por ello.

Si bien no se entregaron los pormenores, la advertencia despertó tensión entre los fanáticos azules. Poco tiempo hubo para festejar la victoria 2-0 contra O’Higgins por la Liga de Primera.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy“, indicó la misiva.

Luego, sobre el estado del estratega de Universidad de Chile, agregó: “Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico“.

Universidad de Chile informó una sorpresiva situación médica de Fernando Gago. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile preocupa por Fernando Gago

Cabe consignar que a pesar de cerrar la participación en la primera rueda de la categoría de honor, la escuadra universitaria volverá a la acción este domingo 21 de junio.

En aquella jornada, el elenco laico recibirá a Santiago Wanderers por la fase de grupos de la Copa Chile. Se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

En resumen:

El técnico Fernando Gago se somete a exámenes cardiovasculares y se ausentó de los entrenamientos.

se somete a exámenes cardiovasculares y se ausentó de los entrenamientos. Universidad de Chile venció 2-0 a O’Higgins por la Liga de Primera.

venció 2-0 a O’Higgins por la Liga de Primera. El club jugará contra Santiago Wanderers este domingo 21 de junio por Copa Chile.