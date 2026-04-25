El presente de Unión Española en la Primera B requiere sumar victorias con urgencia para no distanciarse de la zona de liguilla. No obstante, el técnico Ronald Fuentes enfrenta una compleja realidad hospitalaria que le impide contar con jugadores que considera fundamentales para el esquema titular.

Según explicó el estratega, nombres como Ignacio Núñez, Pablo Aránguiz y Renato Cordero son futbolistas que aportan un “plus extra” al equipo, pero que hoy solo pueden ver los partidos desde la tribuna.

Respecto a los plazos para volver a contar con este trío de jugadores, Fuentes fue tajante al señalar que no habrá soluciones inmediatas. “Si va todo bien, Ignacio Núñez, Cordero y Pablo podrían estar en tres semanas más. Antes de eso imposible”, sostuvo el entrenador.

Esta noticia obliga al cuerpo técnico a seguir buscando alternativas dentro del plantel para cubrir vacantes en zonas sensibles del campo de juego durante los próximos compromisos.

Ronald Fuentes lamenta importantes bajas en Unión Española.

A estas bajas se suma la situación de Martín Rodríguez, quien sufrió un desgarro en el aductor. El jugador se someterá a exámenes médicos este martes para evaluar la cicatrización de su lesión. En caso de obtener resultados positivos, el volante podría estar a disposición de Ronald Fuentes en un plazo de dos semanas, sumando una opción más para la ofensiva hispana en el corto plazo.

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Pese a la necesidad de obtener resultados positivos tras los últimos tropiezos, el estratega fue enfático en que no apurará el regreso de ninguno de sus dirigidos.

La política del cuerpo técnico es priorizar la recuperación total para evitar recaídas que puedan marginar a los jugadores por el resto de la temporada. “Es mejor que estén bien, que apurar el proceso y que después se vuelvan a lesionar al segundo partido”, afirmó Fuentes con determinación.

¿Cuándo juega Unión Española?

Este domingo 26 de abril a las 18:00 en el estadio Santa Laura, el cuadro de Unión Española recibirá a Deportes Santa Cruz.