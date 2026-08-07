Fernando Gago reporta la baja de esta figura de U. de Chile: “No va a estar disponible”

El DT de Universidad de Chile comunicó que Israel Poblete se perderá el compromiso contra Palestino en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile tiene una nueva batalla en la lucha por el título: recibirá a Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera. El cuadro azul tendrá un complejo encuentro en la búsqueda de los tres puntos.

Y para dicho compromiso, Fernando Gago tendrá que lamentar una dura ausencia. Uno de los jugadores con mayor rodaje en la temporada quedará fuera de la citación. ¿De quién se trata?

En conferencia de prensa, el DT argentino reveló que Israel Poblete quedará al margen en esta ocasión. Luego de sufrir un problema físico en el último partido, será resguardado.

“No va a estar disponible. Preferimos cuidarlo y que ya la semana que viene, si todo va bien, va a estar entrenando con el equipo“, comenzó señalando el estratega desde La Cisterna.

Cabe consignar que durante esta campaña, Israel Poblete ha disputado una totalidad de 23 duelos. En dichos enfrentamientos, el mediocampista no consiguió anotar goles.

Fernando Gago reportó la ausencia de Israel Poblete en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago mantiene la calma en Universidad de Chile

Finalmente, consultado sobre una eventual participación de Tobías Reinhart, el entrenador azul fue cauto. Por el momento, el fichaje no está inscrito en el certamen local.

“Esperemos que llegue la habilitación, si llega la habilitación creo que va a estar disponible para estar en la convocatoria. Todavía no defino quién va a jugar”, concluyó ante los medios.