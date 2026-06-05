El retirado futbolista abordó el caso del oriundo de Tocopilla. Para él, ya pasó su oportunidad para regresar al fútbol nacional.

Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes, por lo que ya hay rumores sobre eventuales incorporaciones para este período de transferencias: una de ellas fue descartada por Hugo Droguett.

En conversación con BOLAVIP Chile, el retirado mediocampista abordó la situación de Alexis Sánchez. Para él, no hay posibilidad alguna de que el oriundo de Tocopilla regrese a su país.

Si bien se habló sobre una opción en el cuadro estudiantil, el zurdo proyecta la estadía del histórico de la Selección Chilena en Europa. Todo indica que el retorno a Sudamérica es una utopía.

“Yo creo que ya tiene todo resuelto en su vida, tanto futbolísticamente como económicamente. Parece que su carrera va a terminar por allá”, comenzó señalando el entrevistado.

Luego, agregó: “Le gusta ser siempre competitivo, difícilmente va a venir acá, que suene bien, como acabado. No creo que en su mente esté eso. El tema era complicado”.

Hugo Droguett no ve a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Una comparación que duele en Universidad de Chile

Finalmente, Hugo Droguett expresó su desazón por el goleador histórico de La Roja: esperaba verlo vestido de azul. Su futuro se mantiene en incertidumbre y puede continuar en Sevilla.

“Es muy difícil. Lo mismo que pasa con (Manuel) Pellegrini, que todos lo queremos ver en la selección, pero creo que va a llegar un momento donde ya no se va a poder”, concluyó.

En síntesis:

Hugo Droguett descartó el regreso del delantero Alexis Sánchez a Chile.

descartó el regreso del delantero Alexis Sánchez a Chile. Alexis Sánchez proyecta continuar su carrera profesional en el fútbol de Europa.

proyecta continuar su carrera profesional en el fútbol de Europa. El delantero Alexis Sánchez mantiene opciones vigentes para seguir en el club Sevilla.