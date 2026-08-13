¿U. de Chile sumará un cuarto refuerzo? Cristián Caamaño sorprende: “Me dicen que…”

El periodista reveló que la dirigencia azul no tiene más fondos para realizar inversiones de peso, pero que ello no descarta un nuevo arribo.

Universidad de Chile ya tiene dos refuerzos confirmados y se alista a oficializar a Igor Lichnovsky. Sin embargo, el conjunto estudiantil no cesa su trabajo en el mercado de fichajes.

¿Por qué? Según comentó el periodista Cristián Caamaño, la directiva universitaria no descarta el arribo de una cuarta incorporación. La posibilidad de ir por un arquero está latente.

Sin embargo, todo dependerá de las tratativas que tengan con Facundo Sanguinetti de Banfield: la cúpula azul tendrá que debatir intensamente sobre el factor económico. Puede ser un obstáculo.

“La U está negociando, pero lo que me dicen desde adentro es que se acabó la plata. Con (Igor) Lichnovsky, con (Tobías) Reinhart, que salió un poquito más caro”, comenzó señalando en Radio Agricultura.

“La duda en este momento es: ¿reventamos todo, corremos el piso del presupuesto o nos quedamos con lo que tenemos? Me dicen que Fernando Gago tiene una muy buena percepción de (Gabriel) Castellón”, agregó.

Facundo Sanguinetti es el apuntado por Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Universidad de Chile analiza un cuarto refuerzo

Finalmente, en la misma línea sobre la visión del director técnico, Cristián Caamaño advirtió que el dilema no alude a las condiciones de Facundo Sanguinetti, sino que al futuro de las arcas del club.

“No cree que haya que traerle una competencia ahora, pero esta oportunidad de mercado, que es un jugador que te va a salir más barato… Me dicen que está ahí. La duda no es si lo traen, es si consiguen las dos chauchas para el peso“, cerró.