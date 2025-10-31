Universidad de Chile terminó a los golpes contra Lanús tras su eliminación en las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul estalló y arremetió hacia el plantel del elenco granate.

Luego del pitazo final de Alexis Herrera, se armó un tumulto entre rivales, en los que quedó exhibido de todo: hubo empujones, sujeciones e insultos por montón en la cancha del Estadio Néstor Díaz Pérez.

Sin embargo, hay una situación que pasó desapercibida para la TV y, cómo no, para el juez del compromiso… una figura de U. de Chile fue cobardemente agredida.

¿A quién golpearon? Rodrigo Contreras recibió una insólita patada de un jugador rival: lo impactó entre muslo y rodilla. Ello generó la inmediata reacción del delantero azul.

Así lo evidenció Siempre Pasa Algo, entregando el registro audiovisual de lo sucedido en La Fortaleza. El panorama pudo tornarse más que complejo tras dicho golpe.

Cabe destacar que en la misma riña, Matías Zaldivia fue expulsado por agredir a Agustín Cardozo. Sin embargo, como en toda la tarde en Buenos Aires, el réferi solo perjudicó a los azules.

VIDEO | La brutal patada contra Rodrigo Contreras en Universidad de Chile