VIDEO | Revisa el golazo de Felipe Mora en el Portland Timbers en la MLS

El ex delantero de la Universidad de Chile, Felipe Mora anotó en las últimas horas en la MLS.

En las últimas horas el delantero nacional, Felipe Mora hizo noticia dentro de lo que es su estancia en el fútbol de Estados Unidos, defendiendo la camiseta del Portland Timbers.

En una nueva fecha del MLS, el ex Universidad de Chile anotó el gol que le dio la igualdad en la agonía a su equipo, en donde en los descuentos puso el 2-2 ante Dallas en condición de local

El delantero de 32 años aprovechó una gran jugada previa de su equipo, en la que tuvo una perfecta definición tras la asistencia de Kristoffer Velde y a los 92′ puso la igualdad para su equipo.

Con esta anotación, Mora rompió una importante sequía goleadora, en la que tras 14 partidos en la que en algunos vio minutos y en otros no, volvió al gol. El delantero no anotaba desde el 22 de febrero de este año en el triunfo del Portland Timbers por 3-2 ante Columbus Crew.

VIDEO: REVISA EL GOL DE FELIPE MORA