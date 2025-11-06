Este jueves fue un día de confesión para Walter Montillo, el exfutbolista argentino e ídolo de la U, quien se retiró del fútbol profesional en 2021 y está organizando su despedida para el 16 de diciembre en el Estadio Nacional.

La Ardilla conversó con Radio ADN, donde fue consultado por su opinión respecto al presente de Universidad de Chile, sobre el entrenador Gustavo Álvarez y también le hicieron recordar una fotografía junto a Lucas Assadi que se hizo viral.

Aquello ocurrió el 3 de mayo en el clásico universitario contra Universidad Católica, cuando Montillo fue captado dándole un consejo al volante formado en el cuadro laico, quien en ese entonces no estaba siendo considerado.

Luego de aquello, Assadi volvió a las citaciones y explotó, pues se ganó la titularidad con grandes actuaciones. Hoy lleva 11 goles y seis asistencias en 30 partidos disputados.

Esta es la famosa fotografía de Lucas Assadi junto a Walter Montillo.

Respecto a aquello, el ex seleccionado argentino reveló lo que conversó en ese entonces con el canterano del Romántico Viajero.

“Se hizo viral esa foto y justo después de eso él empezó a jugar y de la manera que nos tenía acostumbrado. Él sabe que yo tengo devoción por los números ’10’, tengo devoción por los jugadores que van para adelante, que tienen un control orientado, que siempre tienen la cancha de frente y que no tienen miedo a encarar y me parece que Lucas tiene todo eso”, comenzó diciendo.

“Lo único que le fui a decir, que tenía que trabajar, que tenía que seguir trabajando con humildad, que en ese momento por ahí no le tocaba, pero que nadie se olvida de jugar al fútbol, para mí jugar al fútbol es como andar en bicicleta, uno no se olvida. Y creo que a él le pasó eso”, contó Montillo.

Incluso, confesó que luego de aquello le envió un mensaje por redes sociales bromeándolo por lo sucedido: “Es más, después le mandé un mensaje por Instagram y le dije que le había pasado los poderes, pero en un modo de chiste”.

“Pero a mí me pone muy contento, porque aparte es un chico del club. Yo siempre digo que los clubes y los entrenadores, los jugadores, tienen que conocer un poco la idiosincrasia de cada club y en este caso la Universidad de Chile tiene acostumbrada a la gente a siempre jugar con número ’10′”, agregó.

“Y que sea del club, para mí es muchísimo más lindo. Casi siempre por ahí los 10 que llegaban a la U fuimos extranjeros y que él pueda tomar esa posta saliendo del club, a mí me pone realmente muy feliz”, cerró quien fue campeón en 2009 con los estudiantiles.

