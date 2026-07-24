¡No se retira! Lebron James anuncia el equipo donde continuará su carrera tras Los Ángeles Lakers

El oriundo de Ohio finalmente no se retira del profesionalismo y anuncia el equipo de la NBA donde continuará su carrera.

La eliminación de Los Ángeles Lakers en la segunda ronda de los playoffs de la NBA la temporada pasada hacía presagiar lo peor: Lebron James puso en duda su continuidad y dejó entrever que podía retirarse de la actividad.

Tras unas largas vacaciones en donde se reunió con sus ex compañeros de los Cleveland Cavaliers y aprovechó el verano europeo, finalmente todo se supo en esta jornada: James no se retirará y seguirá en la NBA, pero bien lejos de California.

Fue el propio jugador quien anunció en su cuenta personal de X que seguirá su carrera en los Philadelphia 76ers, equipo de la costa este que está armando un equipo que se ilusiona con conseguir un anillo de campeón.

Lebron a la costa este. | Foto: Getty Images

En un extenso posteo, James destaca que “Todavía amo de verdad este juego, y tengo más que dar. Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había podido no tener idea de qué hacer y tomarme un tiempo real para simplemente pensar”.

“Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando en este momento? Todavía quiero sacrificarme, todavía quiere trabajar. Todavía quiero esforzarme, competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria”, agregó.

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En el cierre, el ex Lakers, Heat y Cavs remata diciendo que “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado d energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más”.

En síntesis

LeBron James no se retirará y continuará su carrera en Philadelphia 76ers.

Los Ángeles Lakers quedaron eliminados en la segunda ronda de los últimos playoffs.

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