¿Por qué la U y Colo Colo descansan? La agenda de la Copa Chile para hoy con la UC como protagonista

Este sábado se completan algunos grupos de Copa Chile y la UC salta a la cancha, no así Colo Colo y Universidad de Chile.

En medio de la fiebre por el Mundial de Norteamérica 2026 se sigue desarrollando la Copa Chile, certamen nacional que este sábado 11 de julio tendrá a varios equipos como protagonistas, pero no los dos más convocantes del país.

El plato fuerte de la jornada es la visita de Universidad Católica al Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde tendrán que enfrentar al cuadro local en un partido donde lo Cruzados no se juegan absolutamente nada.

La ausencia de Colo Colo y Universidad de Chile en esta fecha de la Copa Chile se debe a la Copa de la Liga, ya que la intención de la ANFP es que los grupos se resuelvan de forma simultánea y mañana se disputan las semifinales del nuevo torneo.

Católica visita a San Luis de Quillota este sábado. | Foto: Photosport

Con Unión La Calera (rival de la U en la Copa Chile) y O’Higgins (rival de Colo Colo en la Copa Chile) como protagonistas en la Copa de la Liga, la definición para ambos equipos quedó para más adelante.

Así las cosas, esta jornada quedarán sellados dos grupos de la Copa Chile y mañana dos más, mientras que el cierre definitivo será el 26 de agosto con el duelo entre Colo Colo y Unión Española.

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La agenda de la Copa Chile para HOY sábado 11 de julio

Palestino vs. Deportes Santa Cruz: 15:00 horas, sin transmisión.

Magallanes vs. Audax Italiano: 15:00 horas, TNT Sports y HBO MAX.

Deportes Copiapó vs. Everton: 17:30 horas, sin transmisión.

San Luis de Quillota vs. Universidad Católica: 17:30 horas, TNT Sports y HBO MAX.