Siempre hay un chileno: Hinchas de Colo Colo se hacen presente en las celebraciones de los New York Knicks

El equipo de la gran manzana derrotó en un partido infartante a los San Antonio Spurs para quedar 3-1 arriba en las NBA Finals.

El Mundial de Norteamérica 2026 se llevará gran parte de la atención en Estados Unidos, pero actualmente hay un evento que acapara más la mirada de los estadounidenses y de gran parte de la población mundial.

Se trata de las finales de la NBA, en donde los New York Knicks se miden ante los San Antonio Spurs. Ayer, en la gran manzana, Nueva York ganó un partido increíble tras ir 29 puntos abajo y se puso 3-1 arriba en la serie.

Como ha sido la tónica desde que los comandados por Jalen Brunson se instalaron en la final, los hinchas de los Knicks han repletado las calles aledañas al Madison Square Garden y el día de ayer no fue la excepción.

Lo curioso fue que, esta vez, se divisó varios hinchas de Colo Colo que dijeron presente en las calles de Nueva York, imágenes que se terminaron haciendo virales y generaron una ola de comentarios por parte de los connacionales.

¿Cábala? Lo más probable es que la gran mayoría de los hinchas que se agolparon en las inmediaciones del recinto ni siquiera pudieron entrar al compromiso, ya que el precio de los tickets supera los millones de pesos.

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Ahora la serie vuelve a San Antonio para un partido 5 en donde Nueva York podría gritar campeón después de 53 años. En caso de perder, las finales de la NBA volverán a la gran manzana para un hipotético partido 6.

En sintesis

Los New York Knicks lideran la serie final 3-1 tras vencer a San Antonio.

El base Jalen Brunson comanda al equipo neoyorquino en la búsqueda del título de la NBA.

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