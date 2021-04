Atlas vs. Chivas: El Clásico Tapatío más importante de los últimos tiempos

El próximo sábado vuelve a jugarse un nuevo Clásico Tapatío cuando Atlas reciba a Chivas en el Estadio Jalisco a las 19:00. Sin embargo, no es un clásico más para ambos ya que una victoria podría dejarlos a un paso de la Fiesta Grande, por lo que no encuentra solamente el honor en juego.

La tabla general del Guard1anes 2021 de la Liga MX, pone al equipo de Diego Cocca en la séptima posición con 22 puntos, a tres unidades de Rayados de Monterrey que es cuarto. Por su parte, el equipo de Víctor Manuel Vucetich ya no adeuda partidos y, tras vencer a la Pandilla Nuevo León en el día ayer, volvió a estar en la repesca tras colocarse noveno con 19 puntos.

En otras palabras, el próximo sábado, en el estadio Jalisco, lo único que sirve a ambas instituciones es lograr es una victoria para comenzar a sellar, al menos, un lugar en el repechaje. De lo contrario, comenzaran a sobre las especulaciones con la tabla de cocientes, en el caso de los Zorros, o llegar con la soga al cuello a la última jornada, por el lado del Rebaño.

Atlas y Chivas necesitan un victoria el próximo sábado. (Jam Media)

Por otro lado, como decíamos, no es un clásico más para Chivas ya que necesita revalidar el momento que vive y que no le tiembla el pulso en los partidos importantes. Por su parte, Atlas debe ganar ante su acérrimo rival no solo porque pone entre los cuatros mejores, de manera provisoria, sino que además se pone el buso de candidato al campeonato.

Atlas vs. Chivas: el último gran Clásico Tapatío

Marcos Fabian se despachó con tres goles ante Atlas. (Imago 7)

No hay dudas de que todos los clásicos son importantes, pero el del próximo sábado es trascendental por el futuro en la Fiesta Grande del Guard1anes 2021. De todas maneras, el último gran partido que se vivió sucedió en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2015 cuando el Rebaño goleó por 4-1 a los Zorros con un hat-trick de Marco Fabian en la vuelta en el Estadio Jalisco.

Atlas vs. Chivas: estadísticas del Clásico Tapatío

Chivas lleva la delantera en partidos ganados en el Clásico Tapatío. (Jam Media)

El próximo sábado se jugará la edición número 236 del Clásico Tapatío, en el que empataron 77 veces, mientras que Chivas ganó 83 veces y Atlas 75. Por otro lado, el Rojiblanco anotó 343 goles y el Rojinegro 316.

